Sehnde

Ann-Katrin Lehrke will in den Landtag

Ann-Katrin Lehrke, Tochter des Sehnder Bürgermeisters Carl Jürgen Lehrke, will in den Landtag einziehen. Die CDU-Stadtverband hat die 30-Jährige jetzt in einer Mitgliederversammlung nominiert. Die Juristin setzte sich in einer Urwahl gegen die Mitbewerber Sepehr Sardar Amiri und Sandy Choitz durch.