"Kannst du die Schallwellen hören?" Ole ist begeistert vom Experiment mit der Stimmgabel.© Gabriele Gerner

Lehrte

Grundschüler spüren den Krachmachern nach

Lärm ist schädlich und kann krank machen. Doch was genau ist Lärm? Wie entstehen Geräusche, und wie verbreitet sich der Schall? Wie funktioniert das Gehör und wie kann man es schützen? Diesen Fragen sind die Kinder in der Grundschule Lehrte-Süd in Projekttagen mit spannenden Experimenten nachgegangen.