Lehrter Schüler wollen vor dem Rathaus demonstrieren.© Daniel Bockwoldt

Lehrte

Schüler demonstrieren vor dem Rathaus

Am Donnerstag, 10. November, werden Lehrter Schüler auf die Straße gehen. Mit einer kurzfristig anberaumten Kundgebung vor dem Rathaus will der Stadtschülerrat ab 15.30 Uhr darauf aufmerksam machen, dass in Sachen Schulsozialarbeit in Lehrte aus seiner Sicht einiges im Argen liegt.