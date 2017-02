Der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch spricht vor Zehntklässlern der IGS Lehrte.© Katja Eggers

Lehrte

Politiker plaudert über Arbeit im Bundestag

Was sieht eigentlich die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten aus? Das haben Zehntklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte jetzt aus erster Hand erfahren. Der SPD-Politiker Matthias Miersch ist am Mittwoch bei ihnen in der Schule zu Gast gewesen.