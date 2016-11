Als Ersatz für die gefällten Bäume: Lászlo Soltesz (von links), Manfred Thoms, Heinrich Buchholz und Hans-Werner Seifert pflanzen am Aligser Dorfplatz neue Eichen.© Katja Eggers

Lehrte

Realverband pflanzt am Dorfplatz fünf Eichen

Der Realverband hat am Sonnabend am Dorfplatz in Aligse fünf junge Eichen gepflanzt. Sie sind ein Ersatz für die morschen Bäume, die dort in diesem Frühjahr und im Dezember 2015 gefällt werden mussten.