Lehrte

Randalierer wirft Scheibe an Schule ein

Ein unbekannter Täter hat am Gebäude der Integrierten Gesamtschule in Lehrte Süd randaliert. Er warf die Scheibe einer Glastür am Musiktrakt ein. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.