Die beiden maskierten Räuber haben den Angestellten eines Hotels in der Straße Zum Blauen See in Lehrte mit einer Schusswaffe bedroht und flüchteten mit den Tageseinnahmen.© Symbolbild

Lehrte

Duo überfällt Hotel und flüchtet mit Geld

In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Räuber ein Hotel an der Straße Zum Blauen See in Lehrte überfallen. Die Maskierten bedrohten Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchteten anschließend mit den Tageseinnahmen.