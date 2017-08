Polizei meldet mehrere Diebstähle aus Autos

Die Polizei sucht Zeugen für mehrere Einbrüche in Autos in Ahlten.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Die Polizei vermeldet eine Serie von Straftaten in Ahlten. Ein Unbekannter hat an vier im Osten des Dorfes abgestellten Autos Scheiben eingeschlagen und in zwei Fällen auch etwas gestohlen. An einem Mercedes löste eine Alarmanlage aus und vertrieb den Täter.

Ahlten. Die Taten spielten sich an der Straßen Am Mühlende und Mühlenfeld sowie am Saturnring und der Planetenstraße ab. An dem Mercedes Kombi, der am Mühlenfeld stand, löste der Alarm in der Nacht zum Dienstag um 1.15 Uhr aus. Der Unbekannte hatte eine hintere Scheibe an dem Wagen eingeschlagen und flüchtete in diesem Fall, ohne etwas zu stehlen.

Mehr Beute machte der Täter an der Planetrenstraße, wo er zunächst eine Scheibe an der Beifahrerseite eines Autos zerstörte und dann die Tür öffnete. Der Unbekannte baute dann fachgerecht das Lenkrad aus und entwendete außerdem eine geringe Summe Geld sowie einen Wasserkocher und einen tragbaren CD-Spieler, die im Auto lagen. An der Straße Am Mühlende traf es einen VW Golf. Auch dort schlug der Täter eine Seitenscheibe ein. Er stahl in diesem Fall eine Geldbörse.

Die Tat an Saturnring, für die die Polizei einen möglichen Zeitraum vom 17. August, 17.45 Uhr, bis Dienstag, 14.15 Uhr, angibt, folgt demselben Muster. Auch an dem dort abgestellten Skoda zerschlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe und drang dann in den Wagen ein. Drinnen durchwühlte er einen Koffer, der auf dem Rücksitz lag. Gestohlen wurde dabei jedoch nichts.

Ob alle vier Taten auf die Kapps desselben Täter gehen ist unklar. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.