| Antje Bismark

Lehrte

Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher gestohlen, die am Sonntag zwischen 12.30 und 20.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Dürerring eingedrungen sind. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner und schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen.