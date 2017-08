Polizei sucht Zeugen für Einbruchsversuch

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruchsversuch an der Falkenstraße in Lehrte.© Symbolbild

Lehrte

Die Lehrter Polizei hat jetzt einen Zeugenaufruf veröffentlicht, der sich auf eine bereits zwei Wochen zurückliegende Tat bezieht. Dabei geht es um einen versuchten Einbruch in ein Reihenhaus an der Falkenstraße.

Lehrte. Ein unbekannter Täter hatte offensichtlich ein Hebelwerkzeug an die Eingangstür des Hauses angesetzt und dabei das Schloss demoliert. Er gelangte aber nicht in das Gebäude. Als mutmaßlichen Tag für die Tat gibt die Polizei den 2. August an. Angezeigt wurde der Einbruchsversuch aber erst jetzt. Spuren, die zum Täter führen, gibt es bislang nicht. Die Ermittlungseinheit "Wohnung" der Polizeiinspektion Burgdorf hat die Arbeit aufgenommen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.