Die Polizei schnappt in Sehnde einen Ladendieb.© Schaarschmidt(Archiv)

Sehnde

Beute im Auto: Polizei nimmt Ladendieb fest

Die Polizei hat am Dienstag aus purem Zufall einen Ladendieb festnehmen können. Der 33-jährige Mann aus Hamburg hatte in mehreren Sehnder Geschäften lange Finger gemacht und geriet kurz darauf in eine Routinekontrolle. Die Beute lag offen in seinem Wagen.