Wem gehört dieses Trekkingsrad?© Polizei

| Achim Gückel

Lehrte

Wem gehört dieses Trekkingrad?

Die Lehrter Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines Trekkingfahrrads, das bereits am Mittwoch, 17. Mai, im Rahmen von Ermittlungen sichergestellt wurde. Es wurde an einem Supermarkt an der Stackmannstraße gefunden. Die Ermittler meinen, dass das Rad zuvor entwendet worden ist.