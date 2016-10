An der Bahnhofstraße in Lehrte stehen stets hunderte von Fahrrädern. Das lockt auch immer wieder Diebe an.© Achim Gückel

Lehrte

Polizei nimmt zwei junge Fahrraddiebe fest

Die Polizei hat am Freitagabend in der Innenstadt zwei junge Fahrraddiebe gepackt. Sie sind 15 und 19 Jahre alt, hatten kurz vor ihrer Festnahme zwei Räder am Bahnhof entwendet und waren zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert. Ein Zeuge hatte den Ordnungshütern den entscheidenden Tipp gegeben.