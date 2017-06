Singen am Waldsee: Chorleiterin Helene Fitz bringt mit viel Humor Schwung in die offene Chorprobe der Gruppe Dreiklang.Chorleiterin Helene Fitz brachte mit viel Humor Schwung in die offene Chorprobe der Chorgruppe "Dreiklang" am Waldsee in Hämelerwald.© susanne Hanke

Lehrte

Offene Chorprobe trotzt dem Regen

Das ist in Hämelerwald mittlerweile ein fester Programmpunkt des Sommers: Die Chorgruppe Dreiklang bittet zur öffentlichen Probe an den Waldsee. Am Mittwochabend litt die beliebte Veranstaltung aber etwas unter dem regnerischen Wetter.