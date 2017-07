Hochzeitstag: Das einprägsame Kalenderdatum hat seinen Zauber offenbar verloren.© Andreas Lander

| Achim Gückel

Lehrte

Schnapszahl-Datum: Nur wenige Trauungen

Alles redet von der Welfenhochzeit in Hannover. Aber auch in den Standesämtern in Lehrte und Sehnde sagen dieser Tage Paare Ja. Der 7. 7. 2017 und der 17. 7.2017 sind zudem Termine mit hohem Erinnerungswert. Doch der große Hochzeitsboom an diesen Schnapszahl-Tagen bleibt aus.