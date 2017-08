Endlich Empfang übers Festnetz: Christian Helmreich kann auf Grafhorn wieder telefonieren.© Katja Eggers

Lehrte

Naturfreundehaus hat wieder Telefon

Das Naturfreundehaus Grafhorn hat endlich wieder Telefon. Techniker rückten an und reparierten nicht nur die defekte Oberleitung, die schon seit Jahren Probleme bereitet, sondern auch noch Erdkabel, die durch einen Blitzeinschlag in ein Haus in Immensen, verursacht worden waren.