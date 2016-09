Der Modellbauclub Lehrte gibt sein Klubhaus am Sedanplatz zum Ende des Jahres auf.© Sandra Köhler

Lehrte

Der Modellbauclub verlässt den Sedanplatz

Adieu Clubhaus in der Innenstadt: Der Modellbauclub Lehrte (MBC) gibt sein langjähriges Domizil am Sedanplatz zum Jahresende auf. Anlass dafür ist eine Neuausrichtung der Jugendarbeit. Der Verein will den Fokus künftig vom Basteln auf die praktische Erfahrung mit dem Betrieb der Schiffs- und Flugzeugmodelle verlegen.