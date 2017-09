Feuer auf dem Gelände der Firma Timberpak in Lehrte.© Dillenberg

Timberpak

Holzberg bei Recycling-Firma in Lehrte brennt lichterloh

Auf dem Gelände der Firma Timberpak in Lehrte ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Ein etwa 10 Meter hoher Holzberg ist in Brand geraten.