Sie malt mit Spachtel und Palette: Margrit Eicke stellt eine Auswahl ihrer Ölbilder in der Lehrter Volksbank aus.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Ausdrucksstarke Malerei mit dem Spachtel

"Mit Spachtel und Palette": So heißt die neue Ausstellung, die jetzt im Schauraum der Volksbank-Hauptstelle am August-Bödecker-Platz zu sehen ist. Dabei präsentiert die Immenserin Margrit Eicke farbenfrote Ölbilder, die in einer ungewöhnlichen Technik entstanden sind.