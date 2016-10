Symbolbild.© Uwe Dillenberg

Südring in Lehrte

58-Jähriger erschießt sich in Rewe-Markt

Ein Mann hat sich am Montagabend im Rewe-Supermarkt am Südring in Lehrte das Leben genommen. Der 58-Jährige erschoss sich vor den Augen von Kunden und Angestellten.