Freya Markowis liest "Ronja Räubertochter"

Dunkeltrolle, Graugnome und eine Räuberbande: In der Stadtbibliothek waren am Dienstagabend die Phantasiewesen aus der Welt von Astrid Lindgrens Buch „Ronja Räubertochter“ die Hauptdarsteller. Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis nahm die Zuhörer in der Reihe „Lehrter lesen für Lehrter“ in die Welt ihrer eigenen Kindheit mit – und entdeckte darin spannende Verbindungen zur Gegenwart.