Sabine Kraus kauft bei Jürgen Teiwes ein Los für die Tombola.© Michael Schütz

Lehrte

Mit der Dunkelheit kommen auch die Besucher

Drei Tage lang standen am Wochenende die Buden des Lehrter Weihnachtsmarktes auf dem Pflaster der Straße An der Masch. Dabei stellte sich früh heraus, dass sich die Lehrter und ihre Gäste von auswärts vom norddeutschen Schmuddelwetter nicht von einem Besuch an der Matthäuskirche abhalten ließen.