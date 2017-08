Fleißige Helfer: Astrid Dreyer (von links), Gitta Althoff, Helmut Famula und Nadja Raatz bereiten die Lebensmittelausgabe vor.© Katja Eggers

Lehrte

Tafel unterstützt inzwischen 1200 Bedürftige

In der Anfangszeit haben die Helfer 150 Bedürftige mit Lebensmittelspenden versorgt, heute sind es an die 1100. Die Lehrter Tafel hat sich seit 2007 zu einem der größten sozialen Projekte in der Stadt entwickelt. Am Freitag wird das zehnjährigen Bestehen gefeiert.