2016 war die Lehrter Rocknacht ausverkauft. Ein entspanntes Publikum feierte begeistert auf dem Gelände des Motorradvereins mitten in der Schrebergartenkolonie.© Susanne Hanke (Archiv)

Lehrte

Endspurt für Lehrter Biker vor der Rocknacht

Der Countdown läuft: Am Sonnabend, 17. Juni, lässt der Motorradverein (MV) Lehrte die 19. Auflage seiner Rocknacht in der Kleingartenkolonie am Fuhrenweg steigen. Doch bis es soweit ist, haben die Organisatoren noch einiges zu tun.