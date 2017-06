Zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte besuchten ihre Kameraden in New York.© Magirus

Oscar der Feuerwehrbranche

Zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lehrten haben ihre Kameraden in New York besucht. Die Ehrenamtler waren im Januar als "Feuerwehrteam des Jahres 2016" augezeichnet worden. Der Gewinn: eine Reise in den "Big Apple".

Die Freiwillige Feuerwehr Lehrte hat eine Stippvisite bei ihren New Yorker Kollegen absolviert. Die Ehrenamtler hatten im Januar den Conrad Dietrich Magirus Award gewonnen, auch als Oscar der Feuerwehrbranche bekannt. Als Gewinn gab es nun den Ausflug in den "Big Apple". "Das werden wir so schnell nicht vergessen", sagt Stephan Keil, Feuerwehrsprecher in Lehrte.

Die zehn Lehrter besuchten Ende Mai das modernste Löschboot der Welt und die Fire Academy "The Rock" in Brooklyn - dort werden die New Yorker Feuerwehrleute auf ihre schwierigen Einsätze in der Acht-Millionen-Metropole vorbereitet.

Die Lehrter hatten den Feuerwehr-Oscar nach einem Einsatz auf der Autobahn 2 beim Kreuz Hannover-Ost gewonnen. Damals war ein Lkw-Fahrer nach einem schweren Auffahrunfall eingeklemmt und die Retter setzten gleich zwei Spreizer parallel ein, um den Mann zu befreien.

pah