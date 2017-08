Die Filiale der Deutschen Post an der Friedrichstraße.© Achim Gückel

Lehrte

Zweieinhalb Jahre Haft für Überfall auf Post

Er ist in die Filiale der Deutschen Post in Lehrte marschiert, hat dort von einer Angestellten Geld gefordert und so getan, als habe er eine Waffe dabei: Jetzt muss der 49-jährige Mann wegen versuchter räuberischer Erpressung eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren abbrummen.