Landessuperintendentin Petra Bahr hat Pastor Florian Hemme beim Ordinationsgottesdienst in sein Amt eingeführt.© Katja Eggers

Lehrte

Steinwedels neuer Pastor feierlich ordiniert

Florian Hemme ist jetzt endgültig in der evangelisch-lutherischen St.-Petri-Kirchengemeinde Steinwedel angekommen: Die Landessuperintendentin Petra Bahr hat den neuen Pastor am Sonntagnachmittag in einem Ordinationsgottesdienst feierlich in sein Amt eingeführt.