Insina Lüschen und Jens Pape treten in der Markuskirche in Lehrte auf.© privat

Lehrte

Ein Reformationskonzert in der Markuskirche

"LassAb von deiner Angst und staune": So heißt das musikalische Programm zum Reformationsjubiläum, mit dem sich Insina Lüschen und Jens Pape derzeit auf Deutschlandtour befinden. Am Sonnabend, 26. August, treten die beiden Musiker in Lehrte auf.