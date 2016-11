Geehrt für langjährige Mitarbeit im Rat der Stadt Lehrte: Burkhard Hoppe (von links), Ronald Schütz, Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, Wilhelm Busch.© Achim Gückel

Lehrte

Der neue Rat nimmt seine Arbeit auf

Der neue Rat der Stadt Lehrte hat seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend wurden sämtliche wichtigen Ämter besetzt. Stellvertretende Bürgermeister bleiben Burkhard Hoppe (SPD) und Wilhelm Busch (CDU). Das Amt des Dritten Vize-Bürgermeisters wurde neu vergeben: an Ronald Schütz (Grüne).