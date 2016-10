Bürgermeister Klaus Sidortschuk muss die entrollte Sammlung mit 1245 Unterschriften der Kleingärtner und ihrer Unterstützer in der Sitzung des Bauausschusses wieder aufrollen.© Oliver Kühn

Lehrte

Kleingärtner übergeben 1245 Unterschriften

Die Mitglieder des Kleingärtnervereins Feierabend an der Manskestraße lassen nicht locker: Vor der Ratssitzung am Mittwoch, 19. Oktober, haben sie eine Sammlung mit nach eigener Aussage 1245 Unterschriften für den Erhalt der Kolonie an Bürgermeister Klaus Sidortschuk übergeben.