Kleingärtner der Kolonie Feierabend und Nachbarn spannen ein 14 Meter langes Flatterband - und zeigen damit, wie hoch die Wohnblöcke des geplanten Neubaugebietes einmal sein könnten.© Katja Eggers

Lehrte

Nachbarn schimpfen auf Neubaugebiet

Im Kampf für den Erhalt ihrer Kolonie an der Manskestraße haben die Mitglieder des Kleingartenvereins Feierabend jetzt auch die Anwohner der umliegenden Straßen auf ihrer Seite. Am Infostand der Kolonie haben Nachbarn ihrer Empörung über das geplante Neubaugebiet am Sonnabend gehörig Luft gemacht.