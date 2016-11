Der Liedermacher Volker Rosin feiert mit Kindern in der Tanzschule Jegella am 6. Dezember eine Nikolausparty.© HAZ/Archiv

| Patricia Oswald-Kipper

Lehrte

Nikolausparty mit Volker Rosin

Der bekannte deutsche Sänger und Kinderliedermacher Volker Rosin kommt am Nikolaustag, 6. Dezember, ab 15.30 Uhr in die Tanzschule Jegella. Dort will er mit den Kindern singen und tanzen. Karten für die Party sind jetzt schon erhältlich.