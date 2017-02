Lily (6, links) und Janne (6) haben sich zum Kinderfasching als Meerjungfrauen verkleidet.© Katja Eggers

Lehrte

Meerjungfrau und Spiderman feiern Fasching

Tanzen, spielen, Spaß haben: Die Faschingsparty des Sparclub zum Bahnhof hat auch in diesem Jahr wieder viele Kinder ins Forum der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hämelerwald gelockt. Auf der Tanzfläche tummelte sich der Nachwuchs in den unterschiedlichsten Kostümen.