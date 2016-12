Bezaubernd, wunderschön, großartig: Die Kindergruppe der Ahltener Unverzagten zeigt das Märchen Aschenputtel.© Achim Gückel

Lehrte

Zauberhaft: 21 Kinder spielen Aschenputtel

Mehr als 250 Zuschauer haben am späten Freitagnachmittag in der Aula der Grundschule am Wiesengrund eine zauberhafte halbe Stunde verbracht. 21 Sieben- bis 14-Jährige aus der Nachwuchsgruppe der Laienschauspieltruppe "Die Unverzagten" boten das Märchen Aschenputtel dar und ernteten großen Applaus.