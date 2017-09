Martin Luther (Jonas Prüß, Mitte) weiß im Himmel wenig mit sich anzufangen, während seine Frau Katharina (Laura Prüß, rechts) das Geschehen auf der Erde beobachtet.© Michael Schütz

Lehrte

Musical: Luther liebt den Akkuschrauber

Was wäre, wenn Martin Luther in der heutigen Zeit einer Kirchengemeinde zur Seite stehen würde? Diesen ungewöhnlichen Ansatz betrachtete die Matthäusgemeinde am Sonntagnachmittag, als Kantorin Birgit Queißner mit gut 20 Kindern und Jugendlichen ein Musical zum Lutherjahr auf die Bühne brachte.