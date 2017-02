Die Polizei vermeldet zwei weitere Diebstähle aus Transportern in Steinwedel.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Noch zwei Diebstähle aus Transportern

Am vergangenen Wochenende sind in Steinwedel nicht nur aus zwei, sondern sogar aus vier Transportern Werkzeuge gestohlen worden. Die Polizei meldet jetzt zusätzliche Taten aus dem Koppelweg und von der Ramhorster Straße. In beiden Fällen stahlen die Täter hochwertige Geräte.