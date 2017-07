Angelika Thomaier (von links), Edith Gollnow und Hannelore Schröder schauen sich die Luther-Ausstellung in der Nikolauskirche an.© Michael Schütz

Lehrte

QR-Code bringt Martin Luther näher

Martin Luther ist zurzeit in aller Munde - steht doch der 500. Jahrestag der Reformation bevor. In einer Ausstellung in der Nikolauskirche im Alten Dorf in Lehrte kann man sich jetzt der historischen Figur nähern. Stellwände mit Informationen und ein Quiz machen Luther und seine Zeit verständlicher.