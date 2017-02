An der Windmühlenstraße wird ein Grundstück für die Bebauung mit Wohnhäusern vorbereitet.© böger

| Thomas Böger

Lehrte

Zwei Baulücken werden geschlossen

Zwei Baulücken in der Lehrter Kernstadt werden demnächst geschlossen: An der Windmühlenstraße entstehen auf einem bisherigen Gartengelände Wohnunge. An der Köthenwaldstraße sind 25 Garagen geplant.