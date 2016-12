Nach dem Großbrand: Bei der Großbäckerei Schäfer's wird die Brotproduktion auf unbestimmte Zeit ruhen.© Achim Gückel

Lehrte

Schäfer's: Vorerst keine Brotproduktion

Brot und Brötchen gibt es in den Läden der Bäckereikette Schäfer’s wieder. Was mit der vom Feuer stark beschädigten Produktionshalle an der Mielestraße geschieht, ist aber noch unklar. Die Brotproduktion ist dort für noch unbekannte Zeit nicht möglich.