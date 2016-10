Zu Beginn des Gottesdienst wird die neue Erntekrone, angeführt von Pastorin Gesa Steingräber-Broder, feierlich ins Kirchenschiff getragen.© Michael Schütz

Lehrte

Matthäus feiert Erntedank mit neuer Krone

Die Getreideernte ist in der Scheune und so manche Frucht von Baum und Acker eingefahren. Am Wochenende haben Menschen in der Stadt und manchen Ortsteilen in den Kirchengemeinden Erntedankgottesdienste gefeiert. In Lehrte ist dabei eine neue Krone zu Ehren gekommen. In Arpke gab es Pellkartoffeln zum Mittag.