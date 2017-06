Ein Plädoyer für die "beste Schulform": IGS-Leiter Bernhard Mellentin bei der Entlassungsfeier am Donnerstagnachmittag.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

IGS-Leiter: Unsere Zukunft liegt in Lehrte

Entlassungsfeier mit politischem Beiklang: Bernhard Mellentin, Leiter der IGS Lehrte, hat am Donnerstagnachmittag nicht nur 137 Schülern die Abschlusszeugnisse ausgehändigt. Er bezog auch deutlich Stellung in der Diskussionen um den Schulstandort in Hämelerwald. Die IGS gehöre komplett nach Lehrte, sagte er.