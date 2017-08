Mit Torte und edlem Geschirr: Janine Tameling dekoriert in ihrem Showroom auf Baltheuers Hoff einen Hochzeitstisch.© Katja Eggers

Lehrte

Arpke hat jetzt eine Hochzeitsplanerin

In Arpke ist jetzt eine Hochzeitsplanerin aktiv. Janine Tameling hat in dieser Woche auf Baltheuers Hoff einen Showroom mit Mietwaren vom Tischläufer über Kerzenleuchter bis zum Blumenschmuck eröffnet. In der Region scheint sie damit einmalig zu sein, sagt sie.