Die Hecke gegenüber am Stichweg des Dürerrings überragt den Gehweg.© Sandra Köhler

Lehrte

Eine Hecke macht sich breit am Dürerring

Eine Hecke in einem Stichweg am Dürerring sorgt für Ärger. Sie macht sich dort so breit, dass sie einen öffentlichen Weg zum Großteil überwuchert. Das erschwert die Anfahrt über den Weg.