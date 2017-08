Thomas Schreiner und Christine Gehrlein (von links) vom Weingut Seitz-Schreiner in der Pfalz überreichen Herbert Sieber den Hauptpreis bei der Weinpassverlosung, Stadtmarketingchef Udo Gallowski freut sich über das gelungene Fest.© privat

| Achim Gückel

Lehrte

Weinfest: Der Hauptpreis bleibt in Lehrte

Das Weinfest in Lehrte ist am vergangenen Wochenende mit rund 3000 Besuchern ausgesprochen gut besucht gewesen. Ganz am Schluss der dreitägigen Sause auf dem Rathausplatz gab es noch einen Höhepunkt. Unter den Teilnehmern der Aktion "Weinpass" wurden zahlreiche Preise verlost.