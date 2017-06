Die frisch gebackenen Abiturienten halten ihre Blumen und Zeugnisse in den Händen.© Katja Eggers

Lehrte

Gymnasium feiert erst Helden, dann Legenden

Sie haben es geschafft: 101 Abiturienten des Lehrter Gymnasiums haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse bekommen. In der Sporthalle an der Schlesischen Straße wurden sie wie Helden gefeiert - mit Musik, launigen Reden und rotem Teppich.