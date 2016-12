Musik ermöglicht Entspannung: Ane Kristin Holmer hält in der Matthäuskirche eine Kanzelrede.© Michael Schütz

Lehrte

Musik kann Jugendliche zur Ruhe führen

Der Harfe spielenden David am Hof König Sauls: Dieses Bild hat Ane Kristin Holmer am Sonntagabend als Ausgangspunkt ihrer Kanzelrede in der Matthäuskirche genommen. Von dieser alttestamentarischen Szene schlug die Musiklehrerin am Gymnasium einen Bogen zur beruhigenden Rolle der Musik in der Schule.