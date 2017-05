Am 20. Mai beginnt in Lehrte die Freibadsaison.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Freibadsaison in Lehrte beginnt am 20. Mai

Die Hallenbadsaison in Lehrte neigt sich dem Ende entgegen. Das Bad ist nur noch bis einschließlich Sonntag, 14. Mai, geöffnet. Die Freibadsaison am Hohnhorstweg beginnt dann am Sonnabend, 20. Mai. Die Eintrittspreise bleiben unverändert.