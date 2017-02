Der künftige Steinwedeler Pastor Florian Hemme ist naturverbunden.© Sandra Köhler

Lehrte

Florian Hemme wird Pastor in Steinwedel

Die St.-Petri-Gemeinde in Steinwedel bekommt einen neuen Pastor: Florian Hemme. Der 31-Jährige stammt aus Winsen und tritt nach seinem Vikariat in Sülze die Nachfolge von Mirko Peisert an. Ordiniert wird Hemme am 19. Februar um 15 Uhr von Landessuperintendentin Petra Bahr in der St.-Petri-Kirche.