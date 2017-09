Feuerwehreinsatz im Klinikum Lehrte

Feuerwehr

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Kriminalpolizei zu einem Einsatz im Klinikum Lehrte gerufen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Lehrte. Nach NP-Informationen kam es am Mittwochabend in der Notaufnahme des Klinikums Lehrte beim Hantieren mit Sauerstoff zu einem Unfall bei der ein Patient verletzt wurde. Der Mann sei mit gesundheitlichen Beschwerden in die Notaufnahme gekommen. Dort habe er mit einem Feuerzeug an einem Schlauch seines Sauerstoffgeräts gezündelt. Laut Polizei sei der Mann durch die Branddämpfe leicht verletzt worden und verbleibt weiter im Klinikum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Feuerwehr musste die Notaufnahme nach der Rauchentwicklung belüften, sonst wurde niemand verletzt.