Hämelerwald feiert: Das Königsfrühstück geht traditionell sonntags zur Mittagszeit über die Bühne.© Michael Schütz

Lehrte

Hämelerwald feiert Könige drei Tage lang

In Hämelerwald geht es am Wochenende rund. Die Festgemeinschaft Hämelerwald - bestehend aus dem Bürgercorps, dem KKS Tell Hämelerwald und der Junggesellschaft- veranstaltet von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, am Riedweg das Schützenfest.